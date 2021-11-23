Шмыгаль заявил, что правительство выполняет свои обязанности перед “зелеными” инвесторами

Об этом он заявил, комментируя информацию о задержке таких выплат компании ДТЭК ВИЭ на уровне “Ощадбанка”.

“Действительно были договоренности с производителями “зеленой” энергии. Был подписан соответствующий меморандум. Были договоренности с нашими международными партнерами о том, что НЭК “Укрэнерго” разместит “зеленые” государственные бонды. Было размещено более чем на $800 млн. Эквивалент, процент был 6,8. Не такой большой, но не маленький. Это государственные деньги, которые мы платим с вами, из государственного бюджета. Соответственно, эта валюта была продана. Получены более 19 млрд грн, которые направляются компаниям на погашение долгов за предыдущие годы. То есть, это долги за предыдущие три года, которые накопились перед производителями альтернативной энергии. Насколько мне известно, блокировок нет. Есть рассрочка, потому что все эти вещи, по данным Минэкономики, могут создавать определенное давление и на валютный рынок, и на инфляцию”, – сказал премьер.

Он отметил, что с вопросами о задолженности лучше обращаться в Министерство энергетики или к новому главе госпредприятия “Гарантированный покупатель”.

“Но государство выполняет свои обязательства”, – добавил премьер.

Журналистка отметила, что есть слухи, якобы Константина Петриковца уволили с должности главы “Гарантированного покупателя” именно из-за его намерений выплатить долги ДТЭК.

“Минэнергетики проведет соответствующие расследования по работе, потому что были основания. И по представлению министра энергетики были произведены кадровые изменения. Я думаю, что когда проверки будут завершены, их результаты будут переданы соответствующим органам и будут публичные комментарии от профильного министерства”, – ответил Шмыгаль.

Экс-нардеп Сергей Лещенко писал, что указание “придержать платеж” ДТЭК Петриковцу дал именно глава правительства. Когда журналистка упомянула его сообщение, Шмыгаль сказал:

“Кому я мог давать [указание]? У нас ведь все независимые. Задайте вопрос Сергею: откуда у него эта информация? Я считаю, что это легкоманипулятивные вещи. Поэтому давайте их оставим для Telegram-каналов.

Контекст:

По информации “Обозревателя”, вечером 13 ноября Кабмин на уровне “Ощадбанка” заблокировал погашение долгов перед “зелеными” инвесторами на сумму 19,3 млрд грн. Это были деньги, которые “Укрэнерго” привлекло через целевые еврооблигации для расчета с “зелеными” инвесторами. Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в облигации НЭК “Укрэнерго” $75 млн для того, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

После действий с деньгами со стороны ГП “Гарантированный покупатель” упали котировки еврооблигаций НЭК “Укрэнерго” и суверенные кредитные показатели государства Украина.

13 ноября стало известно об увольнении с должности главы госпредприятия “Гарантированный покупатель” Константина Петриковца. Он заявил, что причиной стал отказ остановить выплату госпредприятием долгов перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников и обратился по этому поводу в НАБУ.

В Кабмине утверждают, что увольнение Петриковца связано с нанесением предприятию убытков.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями “зеленой” генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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