 

В ноябре в Украине сделали почти 5 млн прививок от COVID-19 – Ляшко

23.11.2021, 17:08, Новости дня
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По его словам, Украина приближается к целям Всемирной организации здравоохранения вакцинировать 40% взрослого населения до конца года.

“По состоянию на сейчас в ноябре уже сделали больше прививок, чем в каждом месяце до этого – почти 5 млн доз антиковидной вакцины. Украина продолжает удерживать темпы вакцинации около 250 тыс. прививок в среднем в сутки”. – сказал министр.

Он напомнил, что в стране полностью вакцинированы более 10 млн человек. 

Ляшко отметил, что ВОЗ рекомендует прививаться даже если человек переболел COVID-19.

“Иммунитет после перенесенной болезни зависит от индивидуальных особенностей каждого человека и неизвестно, сколько природный иммунитет будет вас защищать”, – сказал он.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

По состоянию на 23 ноября в Украине минимум одну дозу вакцины получили 12,9 млн человек, а 10 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

По данным Минздрава, 96,5% умерших с 1 августа по 31 октября от осложнений COVID-19 не были привиты двумя дозами вакцины.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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