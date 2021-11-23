“Хорош, уже все руки стер”, “Какая горячая”. Michelle Andrade расставила ноги и показала пятую точку

“Я думаю, не стоит говорить о том, что будет жарко, да?” – написала она в подписи к публикации, а также добавила, где и когда можно будет увидеть ее новое выступление.

“Хорош, уже все руки стер!” – написал novikovv_official_ под фото певицы.

“Вау, какая горячая”, – отметил miroslav_23_.

“Горячая штучка”, – оставил свой коммент petr.official_by_dp.

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Публикация от Michelle Andra * dе (@mishvirmish)

Контекст:

Michelle Andrade родилась в 1996 году в Кочабамбе (Боливия) в семье украинки и боливийца. В 2010 году она переехала в Киев. С 2016 года певица является артисткой продюсерского центра Mozgi.

В 10-м сезоне шоу “Орел и решка” певица вместе с коллегой Позитивом (Алексеем Завгородним) была приглашенной ведущей первого эпизода проекта, съемки которого проходили на ее родине, в Боливии.

В мае 2021 года стало известно, что артистка будет вести все выпуски в новом сезоне. Ее соведущим стал украинский блогер Кирилл Макашов.

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