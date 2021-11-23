Спивак получил ответ от НАБУ про “Укрнафту”: “Мировое соглашение” отменяется, газ остается в хранилищах

“Получил ответ от НАБУ по поводу самой крупной аферы за всю независимость страны, когда “Нафтегаз” собирался отдать 9 млрд м³ государственного газа частным акционерам “Укрнафти” на сумму $9 млрд. В общем, нам удалось предотвратить этот беспредел и уже никто никуда не едет. “Мировое соглашение” отменяется и наш газ остается в хранилищах”, – написал он.

В документе от НАБУ, часть которого опубликовал Спивак, сказано: проверка показала, что “Нафтогаз” не инициировал и не получал от “Укрнафти” предложений о составлении мирового соглашения, а также не инициировал внеочередное собрание акционеров “Укрнафти”, на которое выносился бы подобный вопрос.

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23 ноября бывший глава СБУ, нардеп от “Батьківщини” Валентин Наливайченко опубликовал документ из Офиса генерального прокурора, в котором сказано об открытии уголовного производства по статье о присвоении или растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.

“Главком” пишет со ссылкой на данные Единого реестра досудебных расследований, что производство открыто 19 ноября. Издание утверждает, что в отчете за первое полугодие 2021 года “Нафтогаз” уже “официально признал за Коломойским 700 млн м³ стоимостью 20 млрд грн”.

Контекст:

В начале ноября бывший бизнес-партнер Игоря Коломойского Геннадий Корбан сообщил, что бизнесмен рассчитывает получить газ от “Нафтогазу” по цене $1000 за 1 тыс. м³. По словам Корбана, идея Коломойского была в том, чтобы получить именно объем газа, а не деньги, так как за это время ресурс значительно подорожал.

Нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко заявил в колонке для сайта “Украинская правда”, что первые 700 млн м³ должны быть переданы “Укрнафті” уже 30 ноября. По его словам, 26 октября подконтрольный Офису президента “Нафтогаз” подписал с Коломойским мировое соглашение и согласился отдать ему 3,5 млрд м³ газа из хранилищ. Первые 700 млн м³ должны, по его данным, быть переданы уже 30 ноября.

О том, что НАК и “Укрнафта” договорились в суде “за закрытыми дверями”, писало также издание “Наші гроші”.

В “Нафтогазі” сообщали, что сейчас идет судебный процесс между НАК и “Укрнафтою” о взыскании 9,067 млрд м³ природного газа и всех доходов, которые “Нафтогаз” получил или мог получить от продажи объема природного газа. В компании подчеркнули, что “Нафтогаз” не согласен с исковыми требованиями “Укрнафти”. “Информация о том, что “Нафтогаз” договорился с бизнесменом Игорем Коломойским и либо подписал с “Укрнафтою” соответствующее мировое соглашение, либо согласился отдать 3,5 млрд м³ газа или другой объем газа, денежные средства и т.п., не соответствует действительности. Предположение, что “Нафтогаз” уже отдал Коломойскому какие-то объемы газа, также неправдиво. “Нафтогаз” не передавал никаких объемов газа или средств “Укрнафті” с того момента, как “Нафтогаз” возглавил Юрий Витренко (28 апреля 2021 года)”, – сказано в заявлении.

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