 

Минздрав предложил разрешить Росздравнадзору блокировать сайты с поддельными документами

23.11.2021, 17:04, Новости дня
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Министерство здравоохранения предложило наделить Росздравнадзор полномочиями блокировать сайты, где продаются поддельные медицинские документы.

«Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – проект федерального закона) разработан во исполнение поручений… по вопросу установления критериев, являющихся основаниями для блокировки интернет-ресурсов, содержащих предложения о торговле поддельными медицинскими документами, в том числе дистанционным способом, а также по вопросу изменения нормативных правовых актов Российской Федерации в связи с наделением Росздравнадзора полномочиями по принятию решения о блокировке указанных ресурсов», – цитирует документ РИА «Новости».

Согласно проекту, владельцы сайтов также будут обязаны мониторить свой ресурс и выявлять информацию о продаже поддельных медицинских документов.



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