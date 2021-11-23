 

Мамедов заявил о необходимости усовершенствования механизмов ответственности за незаконное ведение бизнеса в оккупированном Крыму

23.11.2021, 16:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мамедов отметил, что отмена закона “О создании свободной экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины” устраняет дискриминацию крымчан.

“Следующий важный шаг – усовершенствование механизмов ответственности за незаконное ведение бизнеса в оккупированном Крыму”, – написал он.

Втратив чинність правовий режим ВЕЗ «Крим». Заборонена економічна діяльність з ТОТ півострова та усунена дискримінація кримчан. Наступний важливий крок – удосконалення механізмів відповідальності за незаконне ведення бізнесу в окупованому * Криму. * https://t.co/n9eGarkB6g

— Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) November 23, 2021

Контекст:

Закон о создании свободной экономической зоны “Крым” был принят 12 августа 2014 года, он на 10 лет вводил особый порядок реализации норм регуляторного, бюджетного, налогового и таможенного законодательства Украины, особый режим внутренней и внешней миграции физических лиц и действия валютного и платежных режимов в пределах временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.

27 сентября 2014 года начала действовать украинская свободная экономическая зона в Крыму. Она предполагала льготные условия для продолжения ведения там хозяйственной деятельности, однако в налоговом законодательстве граждане, оставшиеся проживать на ВОТ, были приравнены к нерезидентам – согласно документу, хозяйственная деятельность юридических лиц, физических лиц и физлиц-предпринимателей, находящихся в Крыму, разрешалась “исключительно после изменения их налогового адреса на другую территорию Украины”.

Законопроект №5502-д о признании утратившим силу закона Украины “О создании свободной экономической зоны “Крым” и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины” Верховная Рада приняла на внеочередном заседании 1 июля. 19 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, 21 ноября он вступил в силу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / Военная база США в Иракском Курдистане подверглась ракетному обстрелу

14.11 / Пушков назвал американских моделей «жертвами гамбургеров»

23.10 / “Пока разденешь – перехочешь”.”Холостяк” Заливако с возлюбленной удивили подписчиков нарядами в стиле 18 века

27.10 / Чеченский политолог объяснил, почему Татарстану не нужен президент

03.09 / Глава Камчатского края потребовал доступности туризма для местных жителей

20.08 / Тихановская обсудила с премьером Литвы вопрос своей безопасности

01.12 / Компания Tesla отзывает 9500 автомобилей Model X и Model Y из-за неисправностей

04.11 / “Наш край”: В разгар пандемии правительство продолжает уничтожать инфекционные больницы

28.06 / Советник Джонсона по нацбезопасности ушел в отставку

05.07 / В Петербурге открыт памятник погибшим подводникам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика