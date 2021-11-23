 

Житель Николаева пытался продать секретные оборонные разработки за $2 млн, его подозревают в госизмене – СБУ

23.11.2021, 15:20, Новости дня
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“Злоумышленника, пытавшегося продать секретную проектную документацию в сфере военного кораблестроения, сотрудники СБУ разоблачили в июне этого года… Обманом он получил от своего бывшего коллеги немаловажную часть проекта, к работе над которым последний был непосредственно привлечен”, – говорится в сообщении.

По сведениям СБУ, после продолжительного исследования большого массива информации эксперты по вопросам государственной тайны Министерства обороны Украины подтвердили, что указанные материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну. Ее утечка могла нанести вред обороноспособности страны, экономическим и информационным интересам государства.

В ходе спецоперации контрразведчики задокументировали получение подозреваемым нескольких авансов от иностранцев в размере $7 тыс. Разоблачили его при передаче $243 тыс. за предоставление части оборонных сведений.

В ходе обысков по месту жительства фигуранта изъяты документы и компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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