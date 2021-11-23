 

Россиянин покончил с собой на борту самолета, летевшего из Египта в Самару – СМИ

23.11.2021, 14:26, Новости дня
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По его словам, накануне вечером “один из пассажиров после взлета лайнера направился в туалет и, заблокировав дверь изнутри, совершил самоубийство”. Через 20 минут другие пассажиры и члены экипажа самолета смогли открыть санузел. Там они обнаружили мужчину без признаков жизни. Бортпроводники пытались реанимировать пассажира, но тот скончался.

В итоге было принято решение об экстренной посадке в Каире. Там после консультаций с консулом тело переместили в багажный отсек и самолет продолжил полет в Самару.

Telegram-канал Baza пишет, что умерший – 48-летний Александр. По данным канала, он повесился на ремне от сумки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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