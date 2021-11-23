Борис Джонсон шокировал поведением на встрече с предпринимателями
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе встречи с предпринимателями запутался в бумагах и рассказал о посещении парка развлечений «Мир свинки Пеппы».
Глава правительства рассказывал о состоянии экономики, но не смог найти нужные документы. Возникшую паузу он решил заполнить рассказом о посещении парка аттракционов.
«Мне там понравилось. Там безопасные улицы, тишина. Спокойствие и дисциплина в школах, хорошая инфраструктура», – цитирует его The Guardian, передает РИА «Новости».
Пользователи интернета не оценили выходку политика.
«М-да, до Черчилля ему далеко», – написал Al Testa.
Кто-то сравнил речь Джонсона с беспорядочной речью ростовщика. Некоторые пользователи просто посчитали выступление странным.
Ряд комментаторов добавили, что парк «Мир свинки Пеппы» – лучшее, что было создано в Великобритании в последнее время.
Ранее Джонсон заявлял об угрозе «трагической ошибки» РФ у границ Украины и Польши.
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