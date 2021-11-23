 

Лавров назвал условие перехода РФ к углеродной нейтральности

23.11.2021, 13:29, Новости дня
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Переход РФ к углеродной нейтральности раньше 2060 года будет зависеть от интересов страны, при этом Запад должен осознать, что многие их запреты могут замедлять темпы этого перехода, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Президент Путин на прошлой неделе, говоря о наших планах по климатической повестке, сказал, что мы объявляем цель достижения углеродной нейтральности к 2060 году. Он сказал не позже, но может быть раньше. Вот это вот «может быть раньше», конечно, будет зависеть от того, насколько наши интересы будут учтены», – передает его слова РИА «Новости».

«В немалой степени достижение целей, которые в Глазго были согласованы, будет зависеть от того, насколько Запад осознает вредоносный характер своих запретов, а они применяются в отношении целого ряда государств на применение высоких технологий, в том числе технологий работы на шельфе, в арктических широтах и так далее», – добавил Лавров.

Глава МИД добавил, что Запад пытается политизировать климатическую повестку.

«Уже сегодня можно констатировать, что ряд влиятельных стран, в том числе ЕС, пытаются ее [климатическую повестку] политизировать и использовать в качестве инструмента протекционизма», – отметил министр.

Россия считает, что такой подход «может негативно сказаться на международных усилиях по борьбе с изменением климата».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что российские дипломаты должны более активно противостоять попыткам США и Евросоюза единолично диктовать климатическую повестку. РФ призывает к поиску взаимоприемлемых решений в климатических вопросах, а не к расколу.

Напомним, российский лидер выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.



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