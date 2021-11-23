 

Противников QR-кодов в Екатеринбурге наказали

23.11.2021, 13:29, Новости дня
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Участников акции против QR-кодов в торговых рядах в Екатеринбурге Андрея Подкидышева и Леонида Привалова приговорили к административному аресту, решение принял Ленинский райсуд города.

«12 суток ареста», – цитирует сообщение суда РИА «Новости».

Там добавили, что обвиняемых признали виновными по административной статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Активисты в Екатеринбурге устроили акцию в торговых рядах: они требовали охранников впустить их внутрь и показать их собственные QR-коды о вакцинации, это заканчивалось конфликтами.

Ранее СМИ сообщали, что в Сызрани работницы сферы секс-услуг начали требовать от клиентов QR-коды о вакцинации против коронавируса.



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