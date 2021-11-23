 

Сидоренко: Если в следующие полтора дня “Газпром” не заплатит “Газпрому”, то “Газпром” отключит Молдове газ

23.11.2021, 12:40, Новости дня
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В Молдове снова весело. “Газпром” не получил платеж по обновленному контракту. По тому самому, по которому победа Кишинева. Звучит угроза перекрыть газ уже в среду – четверг.

И это не какие-то спецусловия мелким шрифтом – действительно просто нет платежа. То есть вроде и не в контракте дело, он действительно дает отличную цену. Но если нет денег – нет газа, все логично.

Но есть одно “но”.

“Газпрому” по контракту платит (или не платит) не правительство Молдовы, а компания “Молдовагаз”, которую контролирует… сам “Газпром”. У Молдовы там только 35% акций.

То есть еще раз.

“Газпром” не заплатил вовремя “Газпрому”. Для “Газпрома” это стало неожиданностью, которая его очень расстроила. И если в следующие полтора дня “Газпром” не заплатит “Газпрому”, то “Газпром” отключит Молдове газ.

Источник: Сергей Сидоренко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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