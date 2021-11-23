 

Португалия полностью отказалась от использования угля

23.11.2021, 12:40, Новости дня
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На выходных закрыли электростанцию Pego, расположенную в 150 км от Лиссабона. По данным экологов, станция являлась вторым по величине источником вредных выбросов в атмосферу в Португалии.

Таким образом страна на девять лет раньше запланированного срока полностью отказалась от использования ископаемого топлива.

Хотя примерно 60–70% электроэнергии в стране добывают из возобновляемых источников, Португалия все еще зависит от импорта ископаемого топлива, отмечает агентство. Владельцы закрытой станции рассматривают возможность перейти на сжигание деревянных пеллет (так называемое биотопливо), но экологи выступают против. Они отмечают, что таким образом вредные выбросы в атмосферу сохранятcя, и советуют вместо этого сфокусироваться на солнечной или ветровой энергетике.

Кроме Португалии, от угля уже отказались Австрия, Бельгия и Швеция.

Контекст:

Такой шаг Португалия сделала вскоре после 26-й конференции ООН по климату COP26. На нем приняли итоговый документ, в котором содержится призыв к 197 странам “сообщить о своем прогрессе в достижении климатических целей в следующем году на COP27, которая состоится в Египте”. При этом в документ не вошел ряд “жестких формулировок”. В частности, Индия и Китай не поддержали резкого отказа от угольной энергетики.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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