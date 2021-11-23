Фонд госимущества Украины вернул государству более 2,5 тыс. га незаконно изъятой земли – глава ФГИУ

“Мы вернули государству более 2,5 тыс. га земли. Это земля, которую ранее незаконно изъяли у госкомпаний. Долгие годы разные дельцы привыкли наживаться на государственном имуществе – но так не будет, мы боремся с этим и уже работаем над возвращением еще 15 тыс. га”, – сказал он.

По словам Сенниченко, всего в сфере управления ФГИУ находятся около 700 предприятий, большая часть из которых переданы фонду за последние два года.

Контекст:

1 июля в Украине открылся рынок земли. До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 22–29 июня, 74,9% украинцев среди тех, кто принял бы участие в референдуме, поддержали бы запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Помимо этого, 84,1% украинцев высказались против продажи сельскохозяйственной земли иностранцам.

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