Специалисты Центра Хруничева устранили выявленное на разгонном блоке «Бриз-М» замечание

Специалисты Центра им. М. В. Хруничева устранили замечание, выявленное ранее на разгонном блоке «Бриз-М», который будет использован для выведения на целевые орбиты космических аппаратов «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7», сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«В монтажно-испытательном корпусе проведена замена приборного оборудования разгонного блока, завершены его электрические испытания. В зале сборки ракеты-носителя находится готовый «пакет» из трех ступеней «Протона-М» для стыковки с космической головной частью», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что пуск ракеты «Протон-М» со спутниками связи «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» перенесен на шесть дней и состоится 12 декабря. Техническое руководство выявило замечание к разгонному блоку «Бриз-М» и приняло решение сдвинуть пуск для его устранения.