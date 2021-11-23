 

Кремль счел преждевременными разговоры о продлении новогодних каникул

23.11.2021, 12:16, Новости дня
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На данный момент преждевременно говорить о продлении новогодних каникул из-за коронавирусной инфекции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы забегаете вперед на новогодние каникулы, еще до новогодних каникул много времени», – сообщил Песков, отвечая на вопрос, думает ли руководство страны о продлении новогодних каникул из-за коронавируса, передает РИА «Новости».

Он отметил, что по «динамике цифр по ковиду» за последние дни наблюдается понижение.

Представитель Кремля добавил, что все страны делают «неимоверные усилия», чтобы убедить поднять уровень вакцинации.

Напомним, 20 октября президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства поддержал предложение о нерабочей неделе в РФ с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. Позже глава государства поручил предоставить два оплачиваемых выходных после вакцинации от COVID-19.



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