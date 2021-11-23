 

Замначальника УГИБДД Крыма задержали по подозрению в мошенничестве

23.11.2021, 11:22, Новости дня
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Заместитель начальника УГИБДД МВД по Республике Крым Юрий Мажар задержан в Бахчисарае: он подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Задержан замначальника УГИБДД МВД по Крыму Юрий Мажар», – сообщил источник РИА «Новости». Он добавил, что это произошло вечером в понедельник в Бахчисарае.

Источник уточнил, что он задержан по подозрению в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Ранее в СК сообщили, что глава крымского министерства культуры Вера (Арина) Новосельская подозревается в получении взятки в размере 25 млн рублей за «покровительство» при строительстве объекта.



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