 

Стефанишина заявила, что обязательства Украины отказаться от угля до 2035 года не отображают позицию властей

23.11.2021, 10:52, Новости дня
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О постепенном отказе от использования угля страны договорились на 26-й конференции ООН по климату COP26, которая проходила в шотландском Глазго (Великобритания). На сайте PPCA сказано, что “Украина, третий по величине потребитель угля в Европе, присоединилась к альянсу и перенесла крайний срок …на 2035 год.

“Правительство не одобряло официальные документы, которые бы декларировали такую амбицию. Поэтому Министерство энергетики должно провести переговоры с PPCA с тем, чтобы скорректировать эту дату в соответствии с расчетами действующей энергетической стратегии, которые проводились в том числе компанией “Укрэнерго”, – сказала Стефанишина.

Она заявила, что “это не отображает” официальную позицию украинских властей.

“Сейчас идут консультации по корректировке этих данных”, – объяснила вице-премьер.

Контекст:

Климатический саммит в Глазго проходил с 31 октября по 13 ноября. На нем присутствовали лидеры ведущих стран мира, в частности, президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также президент Украины Владимир Зеленский. Не было на саммите председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина.

Главное с саммита собрано в публикации издания “ГОРДОН”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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