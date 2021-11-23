Байден выдвинул на должность в минфине США уроженку Казахстана. Республиканцы упрекают ее в членстве в комсомоле

Кандидатуру Омаровой на должность главного политического регулятора национальной банковской системы выдвинул президент США Джо Байден. Подведомственная служба, которую может возглавить уроженка Казахстана, регулирует, в том числе, и крупные коммерческие банки вроде JPMorgan Chase или Citigroup.

Однако во время слушаний уроженка Казахстана столкнулась с критикой от республиканцев. В частности, сенатор Джон Кеннеди (республиканец от штата Луизиана) интересовался у Омаровой, вышла ли она из организации “Молодых коммунистов”. Омарова ответила, что родилась и выросла в СССР, где многие были членами комсомола, а членство в нем прекращалось с наступлением определенного возраста.

“Сенатор, я не коммунистка, я не подписываюсь под этой идеологией”, – заверила Омарова.

В свою очередь старший республиканец комитета Патрик Туми от штата Пенсильвания, а также ряд других его однопартийцев обвинили Омарову в радикальности идей. Речь о том, что она в своих статьях и выступлениях предлагает передать часть потребительских сервисов и услуг, которые оказывают крупные коммерческие банки, Федеральной резервной системе США

“Профессор Омарова продвигала радикальные идеи… Национализация банковской системы, введение государственного контроля над ценами, поддержка идеи того, что деньги – это общественное, а не частное благо… Эти идеи соответствуют социалистическим взглядам”, – заявил Туми.

Поэтому, по его словам, потенциальное назначение на должность руководителя управления валютного контроля Минфина кандидата с подобными взглядами является “тревожным и пугающим”. Республиканец призвал своих коллег по партии голосовать против утверждения Омаровой.

В свою очередь, сенатор от Демократической партии Элизабет Уоррен отметила, что противникам Омаровой нечего сказать о профессиональных качествах кандидата. Она назвала кампанию против кандидатуры Омаровой “клеветнической”.

Контекст:

Как сообщает “Новая газета”, Сауле Омарова родилась в Уральске (Казахстан) в 1966 году. Она получила первое образование в МГУ имени Ломоносова, где в 1991 году ей дали возможность поехать учиться в США по обмену.

После учебы Омарова осталась в Америке и продолжила научную деятельность. В 1999 она защитила диссертацию на тему “Политическая экономия нефти в постсоветском Казахстане” в Университете Висконсина и получила докторскую степень. При Джордже Буше-младшем Омарова стала советником минфина США.

В случае избрания на пост главы банковского регулятора уроженка СССР станет первой женщиной в этой должности за 158-летнюю историю управления.

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