 

Во Львовской области нарушитель ПДД устроил ДТП, пострадали четыре полицейских – полиция

23.11.2021, 9:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правоохранители рассказали, что автомобиль Renault Duster, водитель которого нарушил правила дорожного движения, полицейские заметили на автодороге между Городком и Бартатовым.

“Несмотря на неоднократные требования полицейских об остановке, нарушитель увеличил скорость и начал убегать, создавая аварийные ситуации и подвергая опасности других участников дорожного движения. В результате злоумышленник повредил два служебных автомобиля, из-за чего четыре сотрудника полиции получили телесные повреждения”, – говорится в сообщении.

Позже патрульные остановили Renault Duster, водителем машины оказался 35-летний житель области.

“Пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения он отказался”, – подчеркнули в полиции.

Уголовное производство открыли по ч.2 ст.345 (преднамеренное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.03 / Правоохранители не завершили производство Татарова. Пследний день расследования истек 1 марта

14.05 / Бывшая солистка «Тату» Волкова записала ролик со своей предвыборной программой

18.10 / Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер из-за осложнений COVID-19

30.12 / В РФ заготовили 13,5 тыс. тонн антиковидной плазмы

26.05 / Совбез ООН 26 мая обсудит ситуацию в Беларуси. Обсуждение пройдет за закрытыми дверями

23.07 / Французский публицист – поджог собора в Нанте стал очередным свидетельством «одичания» в обществе

10.03 / Новые VR-гарнитуры позволят создавать более реалистичные аватары

21.09 / За сутки в Украине зафиксировано 2675 новых случаев COVID-19

21.09 / В продаже появился Mercedes Maybach S650 с пробегом 65 км

20.11 / Стала известна причина смерти Гаркалина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика