 

“Торчащее нижнее белье срочно спрятать!”, “Вижу шпагат и елочку”. Волочкова шокировала сеть вызывающим внешним видом

23.11.2021, 9:58, Новости дня
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“Я вынуждена была привлечь внимание к выявленному и доказанному мошенничеству финансовой пирамиды компании QBF”, – заявила она.

Волочкова акцентировала внимание, что считает важным привлечь к ответственности “всех мошенников и обязать их вернуть деньги всем пострадавшим”.

Балерина предстала в голубых брюках и черной футболке с огромным выкатом, в котором засветила кружевной бюстгальтер.

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Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

“Настя, поменяйте стилиста, прическу и макияж. Срочно”, – призвала shapkina1131.

“И торчащее нижнее белье срочно спрятать…” – добавила taranenko_irina_.

“Без Настюшки и Бузовой в инсте было бы скучно. Настенька вроде и тема такая серьезная, а я на вас смотрю и вижу шпагат и елочку”, – призналась kiti2073.

Контекст:

Анастасия Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. После 2003 года выступает с сольными проектами.

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат.

Соседи сняли на фото Волочкову, справлявшую нужду на своем участке в подмосковном коттеджном поселке Новахово. Снимок они прислали “Экспресс-газете”, а издание его опубликовало. После этого балерина обратилась к юристам, а также запустила флешмоб “писаю под елочку”..

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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