Справки о наличии антител к коронавирусу начали выдавать на Камчатке

Комиссии по выдаче справок о наличии антител к COVID-19, которые дублируют QR-коды, начали работать на Камчатке, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

В ведомстве сообщили, что в Камчатском крае «начали работать комиссии по выдаче справок о наличии антител к COVID-19», документ позволит «пользоваться всеми благами, которые дает QR-код», передает РИА «Новости».

Документы будут действительны только на территории региона. Форма этой справки отличается от той, которую выдают после обычного анализа на антитела и выдается по заявлению человека.

Уточняется, что услуга платная, так как не предусмотрена территориальной программой государственных гарантий.

Ранее сообщалось, что на полуострове будет создана комиссия для решения ситуаций, когда человек переболел коронавирусной инфекцией, но не обращался к врачу и не может получить сертификат о перенесенном заболевании.

До этого алгоритм QR-кодов для переболевших COVID-19 подготовили в Чувашии.