Жители Польши выходят на демонстрации за и против мигрантов

Общественное мнение в Польше раскололось: в стране проходят манифестации как с призывами помочь мигрантам, так и в знак солидарности с польскими пограничниками. Между тем премьер-министр Матеуш Моравецкий вновь обвинил белорусского лидера Александра Лукашенко в намеренном использовании беженцев и заявил, что польское правительство рассматривает возможность временного закрытия границы с Белоруссией, передаёт Euronews.

Десятки людей прошли в воскресенье маршем в польском городе Белосток недалеко от границы с Белоруссией, чтобы поддержать пограничников в условиях миграционного кризиса. Их акция стала своего рода ответом на другую, проведённую ранее в городе Хайнувка активистами, которые просили Варшаву помочь беженцам.

Тем временем глава польского правительства Матеуш Моравецкий вновь подчеркнул, что рассматривает возможность закрытия границы с Белоруссией. В выходные он встретился с коллегами из стран Балтии, чтобы договориться о скоординированных усилиях.

МАТЕУШ МОРАВЕЦКИЙ, премьер-министр Польши: За последние 40 часов Лукашенко перевёз мигрантов прямо с польской границы в логистические центры в нескольких километрах от границы с Латвией. Это наглядно показывает, что власти в Минске просто используют этих людей.

По оценкам польского премьер-министра, сегодня в Белоруссии находятся около 10 тысяч беженцев. Несколько тысяч пришли вплотную к польской границе в надежде попасть на территорию ЕС. На прошлой неделе белорусские власти развернули для нужд беженцев временный центр на базе гигантского склада. Был также организован вывозной рейс в Ирак для 400 желающих.

Минск отклоняет обвинения европейских соседей в «искусственном создании кризиса» и «манипуляциях с мигрантами». Польша и Германия не приняли инициативу Лукашенко открыть для беженцев гуманитарный коридор в Евросоюз.

Дата выхода в эфир 22 ноября 2021 года.