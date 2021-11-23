 

Жители Польши выходят на демонстрации за и против мигрантов

23.11.2021, 9:08, Новости дня
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Общественное мнение в Польше раскололось: в стране проходят манифестации как с призывами помочь мигрантам, так и в знак солидарности с польскими пограничниками. Между тем премьер-министр Матеуш Моравецкий вновь обвинил белорусского лидера Александра Лукашенко в намеренном использовании беженцев и заявил, что польское правительство рассматривает возможность временного закрытия границы с Белоруссией, передаёт Euronews.

Десятки людей прошли в воскресенье маршем в польском городе Белосток недалеко от границы с Белоруссией, чтобы поддержать пограничников в условиях миграционного кризиса. Их акция стала своего рода ответом на другую, проведённую ранее в городе Хайнувка активистами, которые просили Варшаву помочь беженцам. 

Тем временем глава польского правительства Матеуш Моравецкий вновь подчеркнул, что рассматривает возможность закрытия границы с Белоруссией. В выходные он встретился с коллегами из стран Балтии, чтобы договориться о скоординированных усилиях. 

МАТЕУШ МОРАВЕЦКИЙ, премьер-министр Польши: За последние 40 часов Лукашенко перевёз мигрантов прямо с польской границы в логистические центры в нескольких километрах от границы с Латвией. Это наглядно показывает, что власти в Минске просто используют этих людей. 

По оценкам польского премьер-министра, сегодня в Белоруссии находятся около 10 тысяч беженцев. Несколько тысяч пришли вплотную к польской границе в надежде попасть на территорию ЕС. На прошлой неделе белорусские власти развернули для нужд беженцев временный центр на базе гигантского склада. Был также организован вывозной рейс в Ирак для 400 желающих. 

Минск отклоняет обвинения европейских соседей в «искусственном создании кризиса» и «манипуляциях с мигрантами». Польша и Германия не приняли инициативу Лукашенко открыть для беженцев гуманитарный коридор в Евросоюз. 

Дата выхода в эфир 22 ноября 2021 года.



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