В Китае предложили разделить Литву между Россией и Белоруссией

Читатели китайского издания «Хуаньцю шибао» в ответ на публикацию о дипломатических противоречиях между официальными Пекином и Вильнюсом предложили разделить Литву между Россией и Белоруссией.

«Лучше всего поддержать Россию и Белоруссию в разделе Литвы, расширении их доступа к морю и полном решении проблем в Европе, чтобы спокойно заняться тайваньским вопросом», – выразил мнение Хэгуан Тунчэн, информирует РИА «Новости».

«Литва – это бывшая республика Советского Союза, и мы можем просто признать ее субъектом Российской Федерации, которая является государством-правопреемником Советского Союза», – считает Ki3ZNs3l.

Предыдущего комментатора поддержал пользователь nAYlKCtT, нааписав, что «Литва – эьл неотъемлемая часть России».

«Литва такая маленькая страна, какое значение имеет ее существование в мире?», – написал jiangjihua.

Напомним, в связи с открытием представительства Тайваня в Литве китайские власти решили понизить дипломатические отношения с балтийской республикой до уровня поверенных в делах.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что возможно, историческая миссия литовцев именно в том, чтобы показать миру, насколько далеко готов пойти Китай в отношении своих недругов.