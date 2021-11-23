В ДТП с туристическим автобусом в Болгарии погибли 45 человек

Туристический автобус из Северной Македонии попал в ДТП и загорелся на автомагистрали «Струма» в Болгарии, инцидент произошел около 03.00 (около 04.00 мск), на месте происшествия погибли 45 человек, в том числе 12 детей, информирует Bgnes News Agency.

Как сказал начальник пожарной охраны Николай Николов, происшествие произошло на 31-м километре автомагистрали «Струма», когда после ДТП туристический автобус из Северной Македонии, в котором находились 52 человека, загорелся. Семь пассажиров автобуса – две женщины и пятеро мужчин госпитализированы в больницу скорой помощи в Софию. На месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия, передает ТАСС.

Свои соболезнования выразил премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев. «Болгарский премьер Стефан Янев проинформировал меня о большой трагедии на автомагистрали «Струма», там автобус с македонскими номерами попал в катастрофу и произошла трагедия. <…> Еще надо подтвердить маршрут движения автобуса, но, вероятно, внутри находились граждане Северной Македонии. В ужасе от трагедии, выражаю соболезнования жертвам погибших», – сказал премьер-министр Северной Македонии.

Напомним, в конце октября девять российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в турецкой Анталье.