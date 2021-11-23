Врач назвал признаки полного выздоровления от COVID-19

Как убедиться в том, что в организме человека не осталось частиц вируса после перенесенного COVID-19, рассказал доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов.

ПЦР-тест на коронавирус не всегда дает точный результат, поскольку пробу для этого анализа чаще всего берут из носоглотки пациента, в то время как патоген может находиться уже в другом месте организма, отметил Нетесов.

«Дело в том, что проба на ПЦР, взятая из носоглотки, определяет наличие вируса в носоглотке. Из носоглотки, как известно, вирус довольно быстро уходит: он может уйти в легкие, в кровь, в кишечник», – отметил он в интервью радио Sputnik.

По этой причине один отрицательный результат ПЦР-теста нельзя считать стопроцентной гарантией выздоровления человека от коронавирусной инфекции, считает ученый. Чтобы убедиться в полном отсутствии в организме возбудителя болезни, лучше через некоторое время повторить анализ, а еще лучше – взять для дополнительного исследования кровь.

«Если давать гарантию COVID-free (после перенесенного заболевания), надо сдавать ПЦР два раза с интервалом, например, три дня. Еще один путь – когда ПЦР в носоглотке окончательно стал отрицательным, проверить ПЦР в крови. Это будет дополнительная гарантия, что коронавируса (в организме, – ред.) уже нет», – сказал Нетесов.

Другое исследование, которое может подтвердить отсутствие частиц коронавируса в организме, – это анализ на антитела.

«Самое лучшее, когда хороший уровень антител класса IgG и нет антител класса IgM. Это означает, что острая инфекция прошла минимум месяц назад. Если уровень IgM все еще высокий, это означает, что вирус, вполне возможно, еще циркулирует», – предупредил Нетесов.

Вирусолог напомнил также о риске повторного заражения COVID-19. Резко снизить вероятность подобного развития событий можно с помощью вакцинации, к тому же прививка предотвращает тяжелое течение заболевания.

Ранее датские иммунологи сообщили, что сделавшие прививку от COVID-19 защищены не от самой болезни, а от ее тяжкого течения. Полностью вакцинированный человек может заразиться коронавирусом, это называется «прорывной инфекцией».