Эксперт MSNBC напомнил реальную историю Дня благодарения – переселенцы принесли коренному населению не индейку, а геноцид

Эксперт MSNBC Джиаси Росс в преддверии Дня благодарения напомнил о реальной истории этого праздника. В частности, он отметил, что переселенцы принесли коренному населению отнюдь не индейку и сладкий картофельный пирог, а геноцид и насилие.

День благодарения не за горами. Я бы хотела предоставить слово любимому гостю программы Cross Connections и моему другу Джиаси Россу. На этой неделе его монолог будет посвящён реальной истории Дня благодарении и тому, о чём вы, вероятно, никогда не читали в учебниках истории.

ДЖИАСИ РОСС, эксперт: Меня зовут Джиаси Росс. Я из племени южных пикани. Мифология Дня благодарения почти зеркально отражает мифологию Америки. Эта мифология состоит в том, как белые американцы любят представлять себя.

Белые переселенцы прибыли в чужую землю с благими намерениями, неся с собой нечто, представляющее великую ценность для живших здесь людей. У коренных народов также было нечто, представлявшее огромную ценность. Равный обмен.

Всё это очень хорошо отражает мифологию белой Америки. Именно такой Америка хочет видеть себя.

Но, разумеется, правда о Дне благодарения совсем иная. Правда состоит в том, что переселенцы не приносили индейку, клюкву или сладкий картофельный пирог в качестве благодарности. Они и не могли этого сделать. Они были нищими, сломленными и умоляюще протягивали руки. Они не принесли ничего ценного. Их накормили, обучили.

Благодарение — резонное название. Белые американцы действительно должны быть за многое благодарны. Но я всё ещё пытаюсь разобраться, что такого ценного получило коренное население. Вместо начинок (для индейки. — ИноТВ) и булочек, эти переселенцы принесли с собой геноцид и насилие. И эти геноцид и насилие всё ещё остаются в меню, поскольку спонсируемое государством насилие в отношении коренных и темнокожих американцев — это обыденное явление.

И частные случаи агрессивного проявления превосходства белых восхваляются и финансово поддерживаются. Стоунчайлд Чифстик, Майк Браун, Рене Дэвис, Бреонна Тейлор, Эрик Гарднер — коренных и темнокожих американцев до сих пор убивают те, кому платят за то, чтобы они защищали нас.

От Ахмада Арбери до Трейвона Мартина — белые американцы до сих пор убивают коренных и темнокожих американцев, не боясь никаких ответных мер. Они принесли африканцам и коренному населению теневое рабство, которое до сих пор существует посредством тюремно-промышленного комплекса, который гораздо чаще отправляет за решётку потомков порабощённых африканцев и представителей коренного населения. Такова реальность Дня благодарения.

Многие из нас всё ещё ждут, когда белые американцы принесут что-то ценное, всё ещё ждут, что белая Америка начнёт соответствовать мифологии Дня благодарения. Свобода, справедливость, равенство, репарации за 10 миллионов квадратных километров земель, украденных у коренного населения, репарации за 246 лет украденного труда, репарации за кражу у коренного населения детей. Прекратите убийства, которые происходят до сих пор. Прекратите кражи, которые происходят до сих пор. Верните земли. Соответствуйте своей же мифологии. Только в таком случае мы можем быть в равной мере благодарными. Мир вам!

Джиаси Росс, благодарю вас.

Дата выхода в эфир 21 ноября 2021 года.