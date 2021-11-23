Рубль на открытии торгов подешевел к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6,75 копейки, курс евро поднялся на 31,75 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6,75 копейки и составил 74,887 рубля. Курс евро поднялся на 31,75 копейки, до 84,167 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов вырос к доллару и евро.