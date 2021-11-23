Welt – полиция Саксонии оказалась на грани коллапса накануне локдауна

С понедельника немецкая Саксония вводит значительные ограничения в общественной жизни в связи с коронавирусом, пишет немецкий телеканал Welt. На данный момент заболеваемость продолжает расти. На грани коллапса находится полиция земли: профсоюз немецкой полиции пишет о 600 сотрудниках на карантине и 400 заболевших. При этом 80% последних прививались от коронавируса, однако не прошли ревакцинацию.

Последние выходные перед тем, как Саксония с понедельника в значительной степени свернёт общественную жизнь. Ночные развлекательные заведения и культурные учреждения должны закрыться. Среди прочего, в заведениях гастрономической отрасли вводится правило 2П (только для привитых и переболевших. — ИноТВ). В соответствии с новыми постановлениями этот бар, однако, помимо всего прочего, может работать только до восьми вечера. Его владелица Катлин Эльзнер вместо этого переводит своих сотрудников на неполную занятость.

КАТЛИН ЭЛЬЗНЕР, владелица бара: С понедельника мы закрыты. Обычно мы открываемся только в 18:00. На два часа гости сюда вечером не приходят. И как тогда мы должны сказать — хорошо, уже восемь вечера, вам пора уходить? Это значит, посидеть вместе компанией на данный момент невозможно.

Эти трое друзей наслаждаются последними выходными перед новым локдауном. Они относятся к строгим ограничениям с пониманием.

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА БАРА: С точки зрения медсестры, всё справедливо обосновано и оправданно.

ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА БАРА: Те, кто особенно переживают по этому поводу, — это те, из-за кого всё это необходимо.

Тем временем, показатели заболеваемости в Саксонии продолжают стремиться вверх. Клиники тоже работают на пределе возможностей. Из 2282 наличествующих коек в больницах по состоянию на субботу заняты уже свыше 90 процентов. Из почти 500 коек в палатах интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом заняты 95 процентов.

Теперь на пороге коронавирусного коллапса, по всей видимости, оказалась и полиция Саксонии. Немецкий профсоюз полицейских пишет о 600 сотрудниках, находящихся на карантине. Кроме того, 400 полицейских заразились — из них 80 процентов прошли вакцинацию, но не ревакцинировались. Контролировать соблюдение антикоронавирусных предписаний в такой ситуации практически невозможно.

КАТЛИН МАРТИН, представитель профсоюза немецкой полиции в Саксонии: Некоторые отделы укомплектованы по минимуму, их сотрудники работают по 12 часов. Соответственно, наши коллеги абсолютно перегружены.

Саксонское Министерство внутренних дел не согласно с этой оценкой и не видит никаких проблем с готовностью к выполнению служебных задач.

Дата выхода в эфир 21 ноября 2021 года.