 

Пентагон отказался комментировать версию гибели подлодки «Курск»

23.11.2021, 5:58, Новости дня
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В Пентагоне не стали комментировать информацию, согласно которой российская атомная подводная лодка «Курск» якобы могла затонуть в результате столкновения с субмариной НАТО.

«Нам нечего предоставить вам по нему (запросу)», – отметил представитель пресс-службы Пентагона, отвечая на просьбу прокомментировать утверждения о том, что причиной гибели подлодки якобы могло стать столкновение с субмариной альянса, информирует ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать версию адмирала Вячеслава Попова о гибели подлодки «Курск» из-за столкновения с подлодкой НАТО, он пояснил, что было следствие, которое пришло к окончательному выводу.

Напомним адмирал Вячеслав Попов, который на момент трагедии был командующим Северным флотом, сообщил, что трагическая гибель в 2000 году российской атомной подводной лодки К-141 «Курск» произошла в результате столкновения с субмариной НАТО, следившей за российской АПЛ.



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