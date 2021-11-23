Застрявшие на Севморпути суда ожидают помощи

Шесть судов, которые застряли на Северном морском пути (СМП), ждут ледокольного обеспечения проводки, сообщили в дирекции Севморпути госкорпорации Росатом.

«В районе Новосибирских островов проводки ожидают теплоходы: «Kumpula», «Селенга», «Владимир Русанов», «Северный проект». У пролива Вилькицкого (со стороны моря Лаптевых) ожидает проводку «Механик Пустошный». У пролива Бориса Вилькицкого (со стороны Карского моря) – «Михаил Сомов», – передает ТАСС сообщение.

В дирекции добавили, что теплоход «Георгий Седов» остался в Певеке, так как стоит у причала под выгрузкой. Суда «Инженер Турбин» и «Ямал Ирбис», в соответствии с решением судовладельца, следуют в порт Архангельск, вышли из акватории Севморпути. Судно «Полар Кинг» находится у западной кромки льдов Карского моря, ожидает решения судовладельца, на запад может идти самостоятельно. Суда «Тамбей» и «Тикси» находятся в Архангельске.

Ранее сообщалось, что порты Приморья были парализованы резко увеличившимся потоком грузов на фоне увеличения транзита из Китая. Тысячи контейнеров с грузами для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области застряли. 10 ноября президент РФ Владимир Путин попросил главу Минтранса Виталия Савельева навести порядок с доставкой грузов из Приморья в порты России.