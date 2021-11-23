В Молдавии опровергли получение предупреждений о прекращении поставок газа
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Власти Молдавии не получали уведомления от Газпрома о возможном прекращении поставок газа из-за неуплаты, заявили в пресс-службе министерства инфраструктуры.
«Мы не получали подобного уведомления», – заявили в министерстве инфраструктуры, которое возглавляет вице-премьер Андрей Спыну, проводивший переговоры с Газпромом, передает РИА «Новости».
Ранее представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что Газпром подписал контракт с Молдавией при условии стопроцентной оплаты текущих платежей за газ, компания уведомила молдавскую сторону, что через 48 часов прекратит поставки, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается.
При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году.
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