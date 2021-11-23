 

В Молдавии опровергли получение предупреждений о прекращении поставок газа

23.11.2021, 5:04, Новости дня
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Власти Молдавии не получали уведомления от Газпрома о возможном прекращении поставок газа из-за неуплаты, заявили в пресс-службе министерства инфраструктуры.

«Мы не получали подобного уведомления», – заявили в министерстве инфраструктуры, которое возглавляет вице-премьер Андрей Спыну, проводивший переговоры с Газпромом, передает РИА «Новости».

Ранее представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что Газпром подписал контракт с Молдавией при условии стопроцентной оплаты текущих платежей за газ, компания уведомила молдавскую сторону, что через 48 часов прекратит поставки, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж.

Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается.

При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением.



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