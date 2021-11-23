 

Байден приготовился «распечатать» стратегический резерв нефти для снижения цен

23.11.2021, 4:10, Новости дня
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Президент США Джо Байден может 23 ноября объявить о начале товарных интервенций из стратегического резерва нефти, чтобы добиться снижения цен на топливо, действия будут выполнены совместно с другими странами.

«Президент Джо Байден готовится уже во вторник объявить о выпуске на рынок нефти из национального стратегического резерва в координации с еще несколькими странами», – информирует Bloomberg со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».

Согласно данным СМИ, это может произойти во вторник, 23 ноября. Велика вероятность того, что США в этом вопросе поддержку окажут Индия, Япония и Южная Корея.

Ранее сообщалось, что США начали усиленно скупать у РФ дизельное топливо. Стране продали четыре российских танкера с двумя миллионами баррелей дизельного топлива, изготовленного из природного газа. Объем стал максимальным с 2018 года. 



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