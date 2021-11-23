 

Госдеп указал Конгрессу цели для введения санкций по «Северному потоку – 2»

23.11.2021, 4:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Госдепартамент Соединенных Штатов перечислил в списке для вероятного введения санкций Конгрессом по «Северному потоку – 2» (Nord Stream 2) два судна и связанную с Россией компанию, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Госдепартамент США представил Конгрессу доклад на основе закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA) от 2019 года. В докладе перечислены два судна и одна связанная с Россией структура Transadria Ltd («Трансадрия»), которые имеют отношение к газопроводу «Северный поток – 2». В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно Marlin («Марлин») будет отнесено к заблокированной собственности», – приводит слова Блинкена ТАСС.

«Сегодняшний доклад соответствует неизменной позиции Соединенных Штатов, согласно которой они выступают против газопровода «Северный поток – 2», а правительство США выполняет положения PEESA, – добавил Блинкен. – Учитывая сегодняшние действия, администрация ввела санкции в отношении восьми человек и отнесла 17 судов к заблокированной собственности на основе PEESA из-за связей с «Северным потоком – 2».

«Несмотря на то, что администрация продолжает выступать против газопровода «Северный поток – 2», в том числе путем введения санкций, мы продолжаем работать с Германией и другими союзниками и партнерами с целью снижения рисков для Украины, для находящихся у передовой линии стран НАТО и ЕС, а также с целью противодействия враждебным действиям России, в том числе в энергетической сфере», – выступил с утверждением госсекретарь США.

Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в Сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».

В прошлый вторник Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора. В Кремле назвали «неблагодарным делом» гадание о сроках ввода «Северного потока – 2».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.09 / Помпео раскритиковали за посягательство на независимость Бразилии

13.10 / Опубликовано видео нового конфликта в московском метро

20.09 / Рада проголосует за непризнание результатов выборов в Госдуму – Корниенко

21.10 / “Крепкие надежные мужские руки”, “Честный снимок”. Брухунова показала интимное фото с 76-летним Петросяном

05.08 / WSJ – ЕС открыл границы для американцев, но так и не дождался от них взаимности

13.10 / КПВВ “Чаплинка” на админгранице с Крымом прекращает работу

30.07 / “Евгений Ваганович – настоящий модник”. Жена 75-летнего Петросяна крупным планом показала его ноги

17.03 / Застреливший восемь человек в спа-салонах Джорджии признался в «сексуальный зависимости»

02.07 / Финские военные отказались от свастики после более 100 лет ее использования

06.07 / Известный итальянский композитор Эннио Морриконе умер на 92-м году жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика