Госдеп указал Конгрессу цели для введения санкций по «Северному потоку – 2»

Госдепартамент Соединенных Штатов перечислил в списке для вероятного введения санкций Конгрессом по «Северному потоку – 2» (Nord Stream 2) два судна и связанную с Россией компанию, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Госдепартамент США представил Конгрессу доклад на основе закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA) от 2019 года. В докладе перечислены два судна и одна связанная с Россией структура Transadria Ltd («Трансадрия»), которые имеют отношение к газопроводу «Северный поток – 2». В отношении Transadria будут введены санкции на основе PEESA, а ее судно Marlin («Марлин») будет отнесено к заблокированной собственности», – приводит слова Блинкена ТАСС.

«Сегодняшний доклад соответствует неизменной позиции Соединенных Штатов, согласно которой они выступают против газопровода «Северный поток – 2», а правительство США выполняет положения PEESA, – добавил Блинкен. – Учитывая сегодняшние действия, администрация ввела санкции в отношении восьми человек и отнесла 17 судов к заблокированной собственности на основе PEESA из-за связей с «Северным потоком – 2».

«Несмотря на то, что администрация продолжает выступать против газопровода «Северный поток – 2», в том числе путем введения санкций, мы продолжаем работать с Германией и другими союзниками и партнерами с целью снижения рисков для Украины, для находящихся у передовой линии стран НАТО и ЕС, а также с целью противодействия враждебным действиям России, в том числе в энергетической сфере», – выступил с утверждением госсекретарь США.

Напомним, 13 ноября президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат США ввести санкции в отношении газопровода «Северный поток – 2». Ранее в Сенате США потребовали от американской администрации решительных мер против «Северного потока – 2».

В прошлый вторник Федеральное сетевое ведомство Германии приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора. В Кремле назвали «неблагодарным делом» гадание о сроках ввода «Северного потока – 2».