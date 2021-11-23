Белый дом объявил о планах Байдена баллотироваться на второй срок

Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Да, это его намерение», – приводит ТАСС ответ Псаки на просьбу прокомментировать появившиеся ранее в СМИ сообщения, согласно которым Байден сообщил своим сторонникам, что планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году.

В воскресенье появились сообщения, что Байден и представители его ближайшего окружения в последние дни пытаются убедить сторонников в том, что 79-летний президент США якобы будет баллотироваться на второй срок в 2024 году. Как ожидается, официально о своем решении Байден объявит после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2022 года.

Между тем в прошлую субботу врач Байдена рекомендовал политику пройти дополнительное медобследование в связи с участившимся кашлем и «заметно более напряженной» походкой. Днем ранее Байден на время медобследования передавал полномочия президента США Камале Харрис. После медосмотра Байден вернулся к исполнению обязанностей.