 

Белый дом объявил о планах Байдена баллотироваться на второй срок

23.11.2021, 4:10, Новости дня
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен баллотироваться на второй срок в 2024 году, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Да, это его намерение», – приводит ТАСС ответ Псаки на просьбу прокомментировать появившиеся ранее в СМИ сообщения, согласно которым Байден сообщил своим сторонникам, что планирует участвовать в президентских выборах в 2024 году.

В воскресенье появились сообщения, что Байден и представители его ближайшего окружения в последние дни пытаются убедить сторонников в том, что 79-летний президент США якобы будет баллотироваться на второй срок в 2024 году. Как ожидается, официально о своем решении Байден объявит после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2022 года.

Между тем в прошлую субботу врач Байдена рекомендовал политику пройти дополнительное медобследование в связи с участившимся кашлем и «заметно более напряженной» походкой. Днем ранее Байден на время медобследования передавал полномочия президента США Камале Харрис. После медосмотра Байден вернулся к исполнению обязанностей.



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