В Молдавии заявили о работе над проблемой погашения долга Газпрому

«Молдовагаз» уже получила уведомление от Газпрома о возможном прекращении поставок газа в случае неуплаты, и работает над проблемой погашения задолженности, возникшей из-за позднего пересмотра тарифа, сообщил глава компании Вадим Чебан.

«Молдовагаз» получила уведомление от Газпрома, речь идет об оплате потребления за октябрь и половину оплаты за ноябрь. У нас возник особый разрыв, потому что в октябре месяце, в тарифе цена закупки была 150 долларов, а мы закупали по 800 долларов, над этой проблемой сейчас мы работаем», — цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на Newsmaker.md.

По его словам, сложившаяся ситуация была предусмотрена протоколом, который «Молдовагаз» подписала с Газпромом.

Ранее представитель Газпрома Сергей Куприянов заявил, что Газпром подписал контракт с Молдавией при условии 100% оплаты текущих платежей за газ, компания уведомила молдавскую сторону, что через 48 часов прекратит поставки, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж.

Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается.

При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году.

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