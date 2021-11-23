Резников рассказал, готовит ли Украина ответ на масштабную мобилизацию резервистов в России

Агентство Bloomberg написало сегодня, что Россия объявила мобилизацию десятков тысяч резервистов в беспрецедентных за последние 30 лет масштабах, хотя официально об этом не сообщалось. Ведущий спросил, планирует ли Украина что-то подобное в ответ.

“Украина, к счастью, планирует давно. Потому что мы с вами учимся оказывать сопротивление и сдерживание уже восьмой год”, – ответил Резников.

Он напомнил, что с января 2022 года начнет действовать закон о национальном сопротивлении.

“Поэтому у нас есть понимание территориальной обороны, у нас в резерве уже более 200 тыс. украинцев и украинок, которые прошли фронт, имеют опыт. Они добровольно согласились быть в резерве. Они, по сути, военнообязанные. В случае необходимости разворачивание батальонов территориальной обороны будет происходить по закону, будут использоваться резервы, вооружение. Есть командующий, соответственно. Поэтому мы готовы”, – добавил глава Минобороны.

Контекст:

16 июля Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила законопроекты президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и увеличении численности Вооруженных сил на 15 тыс. человек (до 261 тыс.), в том числе военнослужащих – на 11 тыс. (до 215 тыс.), из которых 10 тыс. – для войск территориальной обороны и 1 тыс. – для сил специальных операций. Зеленский подписал их 29 июля.

По закону, составляющими национального сопротивления являются территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению.

В сентябре бригады и командование ТрО получили собственные эмблемы.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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