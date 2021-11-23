С начала года в ФРГ из Беларуси въехали более 10 тыс. нелегалов

Отмечается, что в центре внимания продолжает оставаться немецко-польская граница.

По данным полиции, за первые семь месяцев 2021 года в ФРГ через Беларусь въехали 26 нелегалов, в августе – 474, в сентябре – 1903, в октябре – 5285.

При этом за первые три недели ноября зарегистрированы 2287 случаев незаконного въезда мигрантов, прибывших из Беларуси.

Нормализация ситуации “в настоящее время не предвидится”, подчеркнули в полиции.

Указывается, что немецко-польская граница есть внутренней границей Шенгенской зоны, которую “можно пересечь в любое время и в любой точке”.

24 октября министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер рассказал, что ФРГ усилила контроль германо-польской границы. По его словам, на границу дополнительно отправили восемь подразделений полиции. “В настоящее время сотни полицейских дежурят там днем и ночью”, – отметил Зеехофер в интервью Bild.

В Германии ожидают наплыва мигрантов из Беларуси в ближайшие месяцы, заявил 3 ноября глава МВД Бранденбурга Михаэль Штюбген.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом республики, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы “вербовочные центры”, где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран. 17 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что на территории Беларуси находится 20 тыс. мигрантов.

Министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направило для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняют, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.

Из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе 15-го и 17 ноября телефонные разговоры с Лукашенко провела врио канцлера ФРГ Ангела Меркель. Они договорились, что проблема нелегальных мигрантов “в целом выносится на уровень ЕС и Беларуси”.

Лукашенко в разговоре с Меркель 15 ноября предложил ЕС создать гуманитарный коридор из Беларуси в ФРГ для 2 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока. Германия отклонила предложение Лукашенко.

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