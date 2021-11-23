 

Юрист заинтересовался вопросом о спонсорах охоты Рашкина на лося

23.11.2021, 0:16, Новости дня
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Признание коммуниста Валерия Рашкина о том, что он никогда не выписывал на себя разрешения на охоту вызывает вопросы о финансовой независимости народного избранника и сочетаемости этих действий со статусом депутата, сообщил юрист Илья Ремесло.

«Весьма интересно, как это все оформлялось? Кто платил за барскую охоту и какие преференции за это получал от Рашкина? И депутат безвозмездно получал право охотиться, то есть получал имущественный подарок в виде добываемых животных? Было ли это задекларировано? Как это согласуется со статусом депутата и требованием его финансовой независимости?», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее Рашкин в интервью «Известиям» сообщил, что в день убийства лося не проверял, было ли у него разрешение на охоту: «Я никогда не выписывал на себя, никогда не проверял, так было заведено. Не только в этот раз, я никогда не проверял».

В этой связи политолог Алексей Чеснаков также ранее задался вопросом, кто же тогда оформлял лицензии на охоту для депутата.

«По словам депутата, он участвовал в охотах, но никогда не оформлял документы (не платил за лицензии). То есть за него кто-то платил? Так это же называется коррупция. Сам себя закапывает», – написал он в своем Telegram-канале.

В понедельник комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала депутатам дать согласие на лишение депутатской неприкосновенности члена фракции КПРФ Валерия Рашкина после инцидента с нелегальной охотой в Саратовской области. Депутат признался в убийстве дикого лося, тушу которого обнаружили в багажнике его машины. Правда, при этом  он дал путанные показания, что якобы перепутал лося и кабана, а также не смог объяснить, почему разделал тушу убитого животного.



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