Террористы убили четверых сирийских военных в Идлибе, Алеппо и Хаме

В результате обстрелов боевиков в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама погибли четверо сирийских военнослужащих, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«В провинции Алеппо в результате артиллерийского удара боевиков со стороны населенного пункта Блинта по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Бала один сирийский военнослужащий ранен. Также в результате снайперских обстрелов, произведенных террористами из районов Кафер-Нуран и Кафер-Хани по позициям правительственных сил в районах населенных пунктов Кафер-Халаб и Урум-эс-Сугра, погибли двое сирийских военнослужащих», – приводит слова контр-адмирала ТАСС.

Кроме того, заместитель руководителя российского Центра сообщил, что один сирийский военнослужащий погиб в провинции Идлиб в результате снайперских обстрелов, произведенных террористами из районов Кансафра по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Небель, еще один – в провинции Хама в результате обстрела из крупнокалиберного пулемета, произведенного террористами по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кавкаба.

Контр-адмирал подчеркнул, что Российский центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Напомним, в прошлый четверг сирийский военный пострадал от снайперского огня террористов в прибрежной провинции Латакия. Кроме того, 14 ноября 13 сирийских солдат и ополченцев погибли в провинции Дейр-эз-Зор после того, как правительственные силы попали в засаду террористов. В тот же день двое сирийских военных погибли и еще один получил ранение в результате снайперского огня террористов в провинции Идлиб.