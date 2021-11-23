 

Украинские силовики открыли минометный огонь по югу ДНР

23.11.2021, 0:16, Новости дня
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Подразделения украинских силовиков обстреляли из минометов село Ленинское на юге Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Выпущено 14 мин калибра 120 мм, шесть мин калибра 82 мм», – приводит текст сообщения ТАСС.

В понедельник президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьером Италии Марио Драги заявил об отказе Киева от выполнения Минских соглашений и достигнутых в «нормандском» формате договоренностей. Ранее в Кремле обратили внимание на значительный рост числа провокаций со стороны Украины в районе Донбасса, которые осуществляются с применением того самого вооружения, которое поставляется Киеву НАТО.

Тем временем бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия.



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