Названы главные изобретения уходящего года

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22.11.2021, 23:36, Новости дня
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До конца 2021 года осталось чуть более месяца. А эксперты уже говорят о том, какими техническими новшествами запомнится он в истории. Рейтинг самых важных изобретений опубликовал журнал Time.

В него попали такие новшества, как безопасная поисковая система рекламы Neeva, а также тревожная кнопка Subdial. Эксперты высоко оценили последние разработки в сфере виртуальной и дополненной реальности, назвав чемпионов в данной сфере Google Maps.

Этот год наверняка запомнится в истории первыми надежными смартфонами со сгибаемыми экранами. Подобные вещи должны были появиться раньше, но реальное распространение на рынке они получили только сейчас, говорят эксперты. Подробнее о рейтинге можно прочесть на интернет-ресурсе самого Time.



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