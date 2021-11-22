Названы главные изобретения уходящего года

До конца 2021 года осталось чуть более месяца. А эксперты уже говорят о том, какими техническими новшествами запомнится он в истории. Рейтинг самых важных изобретений опубликовал журнал Time.

В него попали такие новшества, как безопасная поисковая система рекламы Neeva, а также тревожная кнопка Subdial. Эксперты высоко оценили последние разработки в сфере виртуальной и дополненной реальности, назвав чемпионов в данной сфере Google Maps.

Этот год наверняка запомнится в истории первыми надежными смартфонами со сгибаемыми экранами. Подобные вещи должны были появиться раньше, но реальное распространение на рынке они получили только сейчас, говорят эксперты. Подробнее о рейтинге можно прочесть на интернет-ресурсе самого Time.