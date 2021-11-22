Мэр Одессы допустил гибель людей из-за веерных отключений света

Мэр Одессы Геннадий Труханов в ходе заседания оперативного штаба предупредил о возможности веерных отключений электричества в городе. Градоначальник отметил, что «это вопрос жизни и смерти» для нуждающихся в кислородной поддержке больных COVID-19.

По словам Труханова, о возможных веерных отключениях его предупредили на совещании в обладминистрации, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».

«Веерные отключения – это не просто отключить холодильник в данном случае или посидеть без света при свечках. Для тех, кто находится на кислородном обеспечении, это вопрос жизни и смерти», – отметил Труханов.

Напомним, в прошлый понедельник мэр Киева Виталий Кличко предупредил о возможности веерных отключений электричества на Украине. Тогда же глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах предупреждал, что на Украине начнутся веерные отключения света, которые затронут не только регионы, но и Киев.