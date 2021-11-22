Лукашенко пообещал сесть за стол переговоров с Тихановской, если Путин сделает то же с “предателем” Навальным

Текстовая версия интервью опубликована 22 ноября на сайте “Русской службы BBC”.

Корреспондент BBC Стив Розенберг во время беседы с Лукашенко отметил, что Путин посоветовал ему общаться с оппозицией. Розенберг спросил у политика, будет ли он это делать.

“Путин, не знаю, кому – вам советовал, еще кому-то советовал – он мне ничего не советовал. Я с ним разговаривал вот сейчас больше часа, и никаких советов с его стороны ни по одному из вопросов я не услышал”, – сказал Лукашенко.

Отвечая на вопрос, политик провел параллели

“Вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой [Тихановской] начну вести переговоры”, – подчеркнул Лукашенко.

По его словам, “Навальный – продажный человек и Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров”.

“Он не оппозиционер для Путина, он предатель интересов России… А оппозицией у него можно назвать коммунистов”, – считает Лукашенко.

Путин не признает находящегося в колонии Навального оппозиционным политиком, глава Кремля также не называет вслух его фамилию.

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявлял, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.

Тихановская покинула Беларусь сразу после президентских выборов. Она утверждала, что покинуть страну ее заставили угрозами силовики. Оппозиционерка сказала, что ей предложили выбрать “между детьми и тюрьмой” и она выбрала детей, выехав в Литву.

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