Российский “Газпром” пригрозил через 48 часов остановить поставки газа в Молдову

Согласно условиям нового контракта, подписанного между Молдовой и “Газпромом”, очередной срок платежа за российский газ – 22 ноября.

По словам Куприянова, “Газпром” крайне разочарован неисполнением Молдовой своих контрактных обязательств”.

Он отметил, что российский монополист подписал пятилетний контракт с Кишиневом с “существенным и важным пунктом: Молдова вовремя производит 100% текущих платежей за газ”.

Поставки газа по новому контракту начались в Молдову 1 ноября. По его условиям, Молдова покупает газ из России в ноябре по цене $450 за 1 тыс. м³.

В связи с ростом закупочных цен на газ, предусмотренных контрактом с российским “Газпромом”, стоимость газа для конечных потребителей в Молдове повысили более чем в два раза.

Контекст:

В 2006 году Россия и Молдова заключили контракт на поставку газа, который они неоднократно продлевали. Очередной срок действия договора истекал 30 сентября 2021 года, и стороны продлили его до конца октября, отмечал РБК.

6 октября компания “Молдовагаз” попросила потребителей сократить расход газа, так как страна потребляет больше, чем импортирует, отметило издание.

22 октября парламент Молдовы объявил режим чрезвычайного положения из-за газового кризиса, режим ЧП продлится до 20 ноября.

В МИД Молдовы заявили 25 октября, что госкомпания Energocom подписала контракт с польской компанией PGNiG на поставку 1 млн м³ природного газа. До этого в течение 30 лет Молдова покупала газ только у российского “Газпрома”. Кроме того, Молдова закупила 1 млн м³ природного газа у компании Vitol (Нидерланды). Всего на открытом рынке Молдова закупила 5 млн м³ газа – этого достаточно для удовлетворения спроса менее чем на два дня, писало The Financial Times.

27 октября пресс-служба “Молдоватрансгаза” сообщила, что Молдова получила газ в долг от Украины и Румынии для поддержания давления в газотранспортной сети страны.

Еврокомиссия предоставила Молдове €60 млн, чтобы помочь стране справиться с энергетическим кризисом.

29 октября 2021 года Молдова продлила контракт с “Газпромом” на пять лет с использованием формулы расчета цены на газ, которую предложила молдавская сторона.

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