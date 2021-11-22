“Вырежем всех мерзавцев, которых вы финансировали”. Лукашенко ответил на вопрос, почему уничтожает гражданское общество в Беларуси

Текстовая версия интервью опубликована 22 ноября на сайте “Русской службы BBC”.

Корреспондент BBC Стив Розенберг во время беседы спросил Лукашенко, почему он уничтожает гражданское общество в Беларуси. Розенберг отметил, что с июля в стране ликвидировано 270 некоммерческий организаций (НКО).

“Вырежем всех мерзавцев, которых вы финансировали. Ах, вы озаботились, что мы уничтожили ваши структурки, НКО, НПО [неправительственные организации] и прочие, которые его финансировали… Тех, которые пользовались вашей помощью, получая от вас финансирование, и громили здесь, ваших, которых вы видели здесь в Минске – мы, если мы кого-то не ликвидировали, то мы их ликвидируем в ближайшее время”, – ответил Лукашенко.

Розенберг переспросил у политика, работают ли против Беларуси 270 НКО, финансируемых Западом.

“Я не знаю, сколько точно НКО вы финансировали, но, если они ликвидированы, значит, было за что. Если вы считаете, что какая-то организация, НКО или НПО, ликвидирована незаслуженно, еще что-то – пожалуйста, обратитесь, можете напрямую ко мне. Я в течение суток разберусь. И если кто-то попал в этот список незаслуженно… мы его немедленно восстановим”, – подчеркнул Лукашенко.

Корреспондент отметил, что в Беларуси – 873 политических заключенных.

“У нас нет политической статьи, Стив. У нас нет политической статьи, по которой мы осудили или судим людей. У нас их нет”, – указал Лукашенко.

По его словам, оппозиционер Мария Колесникова, осужденная в Беларуси к 11 годам лишения свободы якобы за попытку захватить власть – агент Запада.

Контекст:

С прошлого года в Беларуси продолжается политический кризис, связанный с выборами президента. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек).

По данным правозащитного центра “Весна”, с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. На 22 ноября 2021 года в Беларуси признаны политзаключенными 875 человек.

В 2021 году массовые уличные протесты прекратились, однако этим летом ситуация в Беларуси обострилась. В начале июля КГБ страны объявил операцию по зачистке от “радикалов”. После этого обыски прошли у десятка правозащитных организаций (среди них центр “Весна”), которые помогали пострадавшим от преследования властей за участие в митингах. Силовики массово проводили обыски и задерживали журналистов оппозиционных изданий – “Наша Ніва”, заблокированного еще в мае TUT.BY, TAM.BY, “Белсат”, “Радыё Свабода”, Tribuna, “Наша гiсторыя” и других. Верховный суд Беларуси ликвидировал местную ассоциацию журналистов.

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