 

МИД: За границей задержаны 13,7 тыс. украинцев, больше всего – в России

22.11.2021, 22:14, Новости дня
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“Согласно имеющейся в МИД Украины информации, по состоянию на октябрь 2021 года, в пенитенциарных учреждениях иностранных государств содержалось 13 749 граждан Украины, из них 7694 человек отбывали наказание. Больше всего заключенных украинцев сейчас находится в Российской Федерации”, – говорится в сообщении. 

По информации МИД, одного украинца приговорили за границе к смертной казни. Из сообщения неясно, вступил ли приговор в силу. Также не уточняется, в какой стране его вынесли. 

Согласно данным МИД, число украинцев, которые находятся в пенитенциарных учреждениях разных стран, за последний год выросло почти на 2 тыс. – на октябрь 2020-го их было менее 12 тыс.

Контекст:

По информации МИД на октябрь 2019 года, больше всего украинцев проживает в Канаде (более 1,2 млн), США (официально – 893 тыс., неофициально – 1,5 млн) и России (официально – 1,93 млн, фактически – более 10 млн).

Также крупные украинские общины проживают в Бразилии (500 тыс. человек), Казахстане (333 тыс. человек), Молдове (477 тыс. человек), Аргентине (250–300 тыс. человек), Беларуси (159 тыс. человек), Германии (123,3 тыс. человек), Узбекистане (около 87 тыс. человек).

Численность населения в Украине на 1 сентября этого года составила 41,34 млн человек, сообщала Государственная служба статистики


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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