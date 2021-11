Смарт: В Вашингтоне все чаще приходят к выводу, что потенциальная угроза Украине реальна и может возникнуть в течение следующих 60 дней

Является ли более масштабное вторжение России в Украину неизбежным? Все чаще лица, принимающие решения в Вашингтоне, приходят к выводу, что потенциальная угроза реальна и может возникнуть в течение следующих 60 дней. Произойдет ли это, и чего хочет добиться Россия?

Сейчас происходит несколько вещей, которые по стечению обстоятельств служат одной и той же цели: заставляют Украину и ее западных союзников уделять больше внимания своим собственным внутриполитическим разногласиям и, таким образом, заставляют их уделять меньше внимания украинско-российской границе.

Кризис на границе Беларуси и ЕС с беженцами. Россия потерпела неудачу в своих недавних попытках превратить борьбу между Польшей и ЕС, связанную с верховенством законодательства ЕС по сравнению с национальным законодательством, в более масштабный экзистенциальный кризис для ЕС. Наступающий вслед за этой неудачей кризис с беженцами – это нечто большее, чем попытка Беларуси отомстить за санкции ЕС или стремление России поставить Запад в неловкое положение; скорее всего, это было сделано для того, чтобы усилить напряженность между странами НАТО. Это в сочетании с тем фактом, что восточные союзники по НАТО отвлекаются на внутренние проблемы беженцев, дает России возможность спокойно планировать свои дальнейшие шаги.

Растущие протесты в Европе против COVID вакцинации. Растущие протесты в Европе против вакцины COVID и общественных мер предосторожности против COVID – это то, в продолжении чего Россия явно заинтересована. Чем больше общество разделяется, тем легче России действовать в Украине, не привлекая нежелательного внимания.

Нынешний политический климат в Украине и России. Похоже, есть признаки скоординированных усилий по делигитимации украинского правительства. История “вагнеровцев”, усиленное повторение российской прессой того, что Украина представляет угрозу, и Путин, ссылающийся на то, что украинцы и русские являются “одним народом”, – это предупреждающие признаки того, что Путин может иметь в виду. Посмотрите на недавнюю историю Путина со своими соседями: Путин сохранил Лукашенко у власти в Беларуси. По поводу Украины Путин публично заявил, что готов подождать, пока пройдет эпоха Порошенко. Но теперь, похоже, Путин не заинтересован в том, чтобы ждать еще три года до новых выборов в Украине: Путин хочет закончить свои дела на Донбассе и узаконить свою аннексию Крыма. Путин считает, что он должен делегитимизировать Зеленского (и Украину) на внутренней и международной арене сейчас, чтобы у него была свобода действий для принудительной смены правительств в Украине.

“Северный поток – 2” завершен более чем на 98%. Несмотря на решение администрации демократа, президента Джо Байдена, отменить санкции против тех, кто участвует в проекте, стало ясно, что многие республиканцы в Вашингтоне (округ Колумбия) хотят усиления санкций против России и используют этот вопрос в качестве примера международной слабости Джо Байдена – опираясь на плохую репутацию Байдена после распада Афганистана. Потенциальные санкции нанесут значительный ущерб отношениям Америки с ее союзниками по ЕС, население которых хочет дешевого отопления зимой – и которым все равно, каковы будут геополитические последствия этого в Украине. Европейцы избалованы тем, что россияне очень благосклонно относятся к ним, когда речь заходит об энергоснабжении, и это имеет свое объяснение: Европа, несмотря на все попытки России, остается крупнейшим энергетическим рынком для России; поэтому европейцы боятся даже мысли о том, что что-то может поставить под угрозу их благополучную жизнь. Поэтому санкции США в отношении “Северного потока – 2” на этом позднем этапе могут сыграть в долгосрочных интересах России, расколов союзников по НАТО.

У общественности Европы есть только одна забота: делайте все, что необходимо, просто сделайте россиян счастливыми и держите подальше от наших границ. Со стороны европейцев наивно продолжать верить, что их границы на “Востоке” являются границей между Германией и Польшей, что игнорирует один простой факт – существующая реальность в течение 30 лет заключается в том, что физические границы не являются определяющим фактором в отношении политических игр политического влияния и экономического господства.

Россия разместила более 92 тыс. военнослужащих только на украинской границе. Это существенное увеличение могло быть случайным, но это странное время для группы российских регулярных войск, чтобы мобилизоваться с новым оборудованием.

Американская пресса высшего уровня, имеющая весомые контакты с Белым домом и разведкой США, выражает серьезную озабоченность, в том числе впоследние несколько дней:

The New York Times сообщила, что Россия еще не решила, что она намерена делать с войсками, которые сосредоточила вблизи Украины, сказали американские чиновники, но наращивание войск воспринимается серьезно, и Соединенные Штаты не считают, что это блеф;

сенатор-демократ председатель комитета по иностранным делам сенатор Боб Мендес настаивает на введении санкций в отношении “Северного потока – 2” и автоматических санкций в отношении всех, кто причастен к вторжению в Украину;

по данным Associated Press, это наращивание может быть прелюдией к очередному российскому вторжению. Выступая в этом месяце перед министром иностранных дел Украины, Блинкен сказал, что “игровая программа” Путина заключается в том, что Россия наращивает силы у границы, а затем вторгается, “ложно заявляя, что ее спровоцировали”. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что Альянс наблюдает “необычную концентрацию” российских сил вдоль границы Украины, предупредив, что этот же тип сил использовался Москвой в прошлом для вмешательства в дела соседних стран;

американская газета Military Times сообщила в субботу, что бригадный генерал Украины Кирилл Буданов в эксклюзивном интервью сказал: “Такое нападение, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки с последующими десантами на востоке, десантами в Одессе и Мариуполе и менее масштабным вторжением через соседнюю Беларусь”.

Сейчас США и Европе выгодно, чтобы Украина, не входя в НАТО, воевала с РФ, а им не нужно было бы принимать в этом участия

Внутренняя информация, которую я получаю от контактов в Вашингтоне, нацелена на прояснение того, что Путин желает получить в этой последней драме, но там не верят, что это бряцание оружием. В качестве примера того, почему американцы обеспокоены: когда директор ЦРУ Уильям Бернс отправился в Москву по указанию Байдена, чтобы убедить Россию не нападать на Украину, похоже, главный офицер американской разведки, который ранее был послом США в Москве и является экспертом по стране, покинул Россию с пустыми руками – новостные сообщения о потенциальном вторжении начали доминировать в заголовках американских и украинских газет только после того, как он, видимо, не смог получить гарантии России не мобилизовывать свои войска на запад.

Мои внутренние контакты в Польше, Литве, Эстонии и Румынии (странах НАТО, которые исторически уделяли наибольшее внимание действиям Москвы) сообщили, что было освещение наращивания российских вооруженных сил на украинской границе, но это в значительной степени заглушалось другими новостями, такими как белорусская граница. Удивительно, но, несмотря на заявления украинского правительства о том, что Приднестровье будет вовлечено в предстоящее российское вторжение, молдавские официальные лица, с которыми я разговаривал, сказали, что пограничный вопрос Украины почти не упоминается или активно не обсуждается в Кишиневе.

Хотя Соединенные Штаты не уверены в том, что произойдет дальше, есть одна вещь, которую мои источники в Вашингтоне повторяли снова и снова в течение многих лет: Украина должна относиться к своим двусторонним отношениям с Соединенными Штатами как к партнерству, а не как к улице с односторонним движением. Лидеры в Вашингтоне и Брюсселе повторяют одну и ту же мантру: “Мы должны быть лучше информированы о ситуации в Украине. Это не значит бежать в Вашингтон или Брюссель, чтобы сказать нам, чего вы хотите от нас бесплатно, когда это удобно для вас. Скорее, что вы делаете сейчас, чтобы обезопасить нас, в Европе и США?”

Очевидно, почему большинство украинцев хотят вступить в НАТО. Но это не отвечает на главный вопрос Брюсселя: что выиграет НАТО, пригласив Украину в свои ряды? Украина говорит: “Мы воюем с россиянами”. Этот ответ несерьезен: Украина из-за своей близости вынуждена сражаться с россиянами независимо от того, является она членом НАТО или нет. Прямо сейчас США и Европе выгодно, чтобы Украина, не входящая в НАТО, воевала, чтобы им не нужно было принимать непосредственное участие. Украина должна активно работать над тем, чтобы изменить представление об этом, чтобы США и ЕС рассматривали расширение с вхождением Украины в Альянс как наилучшее служение интересам безопасности НАТО.

Если бы Украина получила серьезные инвестиции из Европы и США, личная заинтересованность этих стран в защите Украины резко возросла бы

Сохраняющаяся угроза национальной безопасности Украины и ее будущим перспективам вступления в Европу и НАТО заключается в том, что Украина по-прежнему является синонимом “коррупции” в глазах многих иностранных лидеров. Средством ослабления удушающей хватки коррупции в будущем Украины является обеспечение прозрачной, легитимной и законной приватизации отраслей промышленности, которые привлекают иностранные инвестиции в Украину, что затем дало бы западным странам еще одну причину проявить интерес к защите бизнеса своих стран, расположенного в Украине. Украина сама по себе должна получать помощь от Запада. Однако если бы были серьезные инвестиции от европейских и американских фирм, личная заинтересованность этих зарубежных стран в борьбе Украины резко возросла бы. Важно, чтобы Украина выделялась как возможность для жителей Запада, а не как “разрушенная бывшая советская республика” – концепция (посыл), который Москва хочет рассказать об Украине в Брюсселе. Войну с коррупцией необходимо вести энергично и победить, поскольку коррупция представляет для Украины не меньшую опасность, чем война, которую ведет Россия.

Мы должны анализировать события на восточной границе Украины, не пытаясь найти логическое объяснение этим действиям. Когда мы пытаемся понять Путина в рамках классической теории международных отношений или политической науки, это лишает нас возможности использовать нетрадиционный подход, который мог бы помочь понять или, по крайней мере, попытаться увидеть это под другим углом, что может мотивировать субъекта, чьи цели отличаются от наших собственных. Поэтому я бы не исключал, что недавние события являются попыткой России или, если быть более конкретным, президента Путина, выйти из тупика, в котором он сейчас находится с Украиной. Россия в течение многих лет призывает все стороны присоединиться к нормандскому формату и заставить Украину придерживаться Минских соглашений – то, что все вовлеченные стороны интерпретируют по-разному. Российский президент мог чувствовать, что “победа” в этом обеспечит триумфальное проявление его региональной власти и повысит его собственную легитимность.

Я довольно скептически отношусь к тому, что Россия рискнет начать полномасштабную военную агрессию, она скорее стремится продемонстрировать свою готовность и сыграть в эту тактическую игру. Мы не можем исключать, что эта игра может сыграть пусковую роль, которая приведет к протестам и другим массовым социальным беспорядкам в Украине, заявив, что правительство Зеленского не отвечает потребностям и ожиданиям простых украинцев. Это, очевидно, не означает, что любой протест в Украине связан с Кремлем – просто мы должны следить за тем, какие потенциально дестабилизирующие события происходят в Украине. Российские официальные лица открыто заявили, что Москва разочарована положением дел с Украиной и Зеленский является причиной их недовольства. В любом случае, что бы сейчас ни происходило в Украине, на это следует смотреть сквозь призму цели смены режима, Москва устала от этой очень неблагоприятной ситуации и хочет изменить динамику событий в Украине.

Зеленский сейчас находится в трудном положении: с одной стороны, у него есть американцы и европейцы, которые являются союзниками Украины, но явно заинтересованы в Украине в интересах своих стран; Россия, создающая хаос на севере и востоке; и все более раздробленное состояние украинской политики – все это показатели того, что эта зима может быть намного более захватывающей, чем то, что любой из нас хотел бы видеть. Украинское правительство должно действовать сейчас, чтобы реализовать гибридную стратегию, которая реагирует на фундаментальные потребности граждан, балансируя свой портфель международных рисков. В случае внутренних потребностей существует множество вариантов, которые это правительство еще не пробовало, – и поэтому существуют доступные возможности. В случае международных отношений Украина должна серьезно работать над тем, чтобы изменить внутреннее восприятие тяжелого положения страны.

Источник: “ГОРДОН”

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

—