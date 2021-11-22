 

С экс-главы Армении взяли подписку о невыезде

22.11.2021, 21:34, Новости дня
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Антикоррупционный комитет Армении выдвинул обвинение в отношении экс-главы Армении Сержа Саргсяна, с него взята подписка о невыезде, сообщила пресс-секретарь ведомства Мариам Оганджанян.

«В рамках дела расследуемого антикоррупционным комитетом Сержу Саргсяну выдвинуто обвинение. Мерой пресечения избрана подписка о невыезде», – цитирует Оганджанян ТАСС.

Ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Ранее адвокат Саргсяна Амрам Макинян сообщил, что его подзащитного приглашали в антикоррупционный комитет в качестве обвиняемого. Сообщалось, что Саргсян получил взятку от предпринимательницы Сильвы Амбарцумян, передает РИА «Новости».

Женщина стала фигурантом и другого дела, по которому проходит еще один бывший президент – Роберт Кочарян. Предпринимательница подала жалобу против Кочаряна. Политика обвинили в превышении должностных полномочий.

Согласно версии следствия, Амбарцумян передала экс-президенту взятку в размере 3 млн долларов. Кочарян обвинил предпринимательницу в клевете и подал на нее в суд.

Саргсян проходит подсудимым и по другому делу – организация хищения у государства свыше 1 млн долларов путем растраты. Вину он не признал, считая дело политическим преследованием.

Напомним, осенью в Ереване проходил митинг оппозиционного парламентского блока «Армения», который возглавлял второй экс-президент Роберт Кочарян. Митинг был посвящен годовщине окончания обострения ситуации в Нагорном Карабахе. В акции протеста также участвовал лидер блока Роберт Кочарян.



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