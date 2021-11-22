В Болгарии пояснили слова Радева о российском Крыме

Пресс-служба президента Болгарии Румена Радева объяснила слова политика о принадлежности Крыма, отметив, что с юридической точки зрения, Крым принадлежит Украине, но «на данный момент» Крым под контролем России.

«С юридической точки зрения, Крым принадлежит Украине, и его аннексия нарушает международное право. Болгария неоднократно выражала поддержку суверенитету и территориальной целостности (Украины – прим. ВЗГЛЯД), но, как президент Радев отметил в предвыборных дебатах, «на данный момент» Крым под контролем России, и совершенно ясно, что проблему нельзя решить силой», – пояснили в пресс-службе президента, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию BNR.

Отмечается, что президент неоднократно «выражал обеспокоенность» ситуацией вокруг Крыма, которая влияет на международные отношения и регион Черного моря, что напрямую затрагивает безопасность Болгарии и ее союзников.

«Радев неоднократно призывал к снижению конфронтации и мирному разрешению конфликта», – говорится в сообщении.

Напомним, действующий президент Болгарии Румен Радев одержал победу на выборах главы государства.

Радев в ходе дебатов назвал Крым российским, и отметил, что антироссийские санкции ЕС неэффективны. Позже Радев заявил, что в его позиции по Крыму «нет никакой драмы». «Вопрос абсолютно ясен. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал вчера вечером, в политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским», – сказал он.

Политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что Радаев своим высказыванием пытается завоевать дополнительные голоса перед решающим туром выборов.