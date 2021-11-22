 

В Болгарии пояснили слова Радева о российском Крыме

22.11.2021, 21:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пресс-служба президента Болгарии Румена Радева объяснила слова политика о принадлежности Крыма, отметив, что с юридической точки зрения, Крым принадлежит Украине, но «на данный момент» Крым под контролем России.

«С юридической точки зрения, Крым принадлежит Украине, и его аннексия нарушает международное право. Болгария неоднократно выражала поддержку суверенитету и территориальной целостности (Украины – прим. ВЗГЛЯД), но, как президент Радев отметил в предвыборных дебатах, «на данный момент» Крым под контролем России, и совершенно ясно, что проблему нельзя решить силой», – пояснили в пресс-службе президента, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию BNR.

Отмечается, что президент неоднократно «выражал обеспокоенность» ситуацией вокруг Крыма, которая влияет на международные отношения и регион Черного моря, что напрямую затрагивает безопасность Болгарии и ее союзников.

«Радев неоднократно призывал к снижению конфронтации и мирному разрешению конфликта», – говорится в сообщении.

Напомним, действующий президент Болгарии Румен Радев одержал победу на выборах главы государства.

Радев в ходе дебатов назвал Крым российским, и отметил, что антироссийские санкции ЕС неэффективны. Позже Радев заявил, что в его позиции по Крыму «нет никакой драмы». «Вопрос абсолютно ясен. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я сказал вчера вечером, в политике есть реалии, и на данный момент Крым является российским», – сказал он.

Политолог Михаил Погребинский в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявлял, что Радаев своим высказыванием пытается завоевать дополнительные голоса перед решающим туром выборов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / СБУ проведет в Харькове и области антитеррористические учения, правоохранители могут проверять документы

20.08 / Названы даты проведения суперфинала «Лидеров России»

22.10 / В Нижневартовске ребенок выстрелил в себя из пистолета

08.05 / Эксперты обнаружили новый побочный эффект COVID-19 – “ковидные ногти”

27.07 / Кандидат от КПРФ сдал подписи для регистрации на выборах главы Приангарья

31.05 / Зеленский увидел угрозу в «настоящем союзе» РФ и Белоруссии

16.03 / Суд оставил под арестом экс-помощника президента Абхазии Авидзбу

02.07 / “Сразу видно, что девочка будет”. Пользователи сети оценили внешний вид беременной Кати Осадчей

30.07 / “Он сгорел на наших глазах”. Во время отдыха на Ибице у экс-солиста Modern Talking загорелся внедорожник. Видео

22.06 / “Мама такая молодая, мальчики просто прелесть”. Саакашвили показал свою семью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика